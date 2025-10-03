«Факел» объявил о назначении трёх новых тренеров после возвращения Василенко

Пресс-служба воронежского «Факела» объявила о приходе в клуб трёх новых специалистов после возвращения в клуб главного тренера Олега Василенко. Как сообщается в телеграм-канале воронежцев, в тренерский штаб вошли уже работавший с командой Константин Синеоков, а также экс-футболисты Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Лебеденко и Сергей Омельянчук.

Кроме того, отмечается, что тренеры Михаил Смирнов, Сергей Брызгалов и Александр Чихрадзе продолжают работать в тренерском штабе «Факела». Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул российский специалист Игорь Шалимов.

Василенко уже работал в «Факеле» с сентября 2020 года по сентябрь 2022-го. Последним клубом в карьере тренера оставался «Черноморец», который он покинул летом текущего года.