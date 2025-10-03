Игроки доверяют Амориму, «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять тренера — Орнштейн

Подавляющее большинство футболистов «Манчестер Юнайтед» поддерживают главного тренера команды Рубена Аморима. Игроки верят в идеи португальского специалиста. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн для NBC Sports Soccer.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» не планирует увольнять Аморима. Подчёркивается, маловероятно, что он покинет свой пост в случае поражения манкунианцев в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (4 октября).

Кроме того, бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не претендует на работу в «Манчестер Юнайтед», о чём ранее сообщали СМИ.

После шести туров АПЛ команда Аморима набрала семь очков и занимает 14-е место.

