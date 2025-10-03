Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хоффенхайм — Кёльн, результат матча 3 октября 2025, счет 0:1, 6-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Кёльн» в гостях победил «Хоффенхайм» и поднялся в группу лидеров Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Кёльн». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Берлина. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 1
Кёльн
Кёльн
0:1 Эль-Мала – 16'    

На 16-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Кёльна» Саид Эль-Мала.

После шести матчей Бундеслиги «Кёльн» набрал 10 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. «Хоффенхайм» заработал семь очков и располагается на десятой строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии «Бавария» с 15 очками после пяти встреч.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
