«Кёльн» в гостях победил «Хоффенхайм» и поднялся в группу лидеров Бундеслиги

Завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Кёльн». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Берлина. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 16-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Кёльна» Саид Эль-Мала.

После шести матчей Бундеслиги «Кёльн» набрал 10 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. «Хоффенхайм» заработал семь очков и располагается на десятой строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии «Бавария» с 15 очками после пяти встреч.

