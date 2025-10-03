«Цель — не выделять кого‑то конкретно, а быть сильнее, как команда». Тедеев — об «Акроне»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвёл итоги первой трети сезона для тольяттинской команды.

«Футболисты работают, трудятся, они с каждым днём становятся лучше. Но это футбол, он не прощает многих ошибок. К сожалению, эти ошибки — следствие того, что есть новые игроки. Нас можно как угодно называть, но самое главное, что мы — команда.

Основная цель и задача — это не выделять какого‑то конкретного игрока, а просто намного сильнее выглядеть как команда. Всё то, что нас не ломает до конца, делает нас сильнее. Мы продолжаем уважать друг друга, стараемся помогать друг другу. Мы (тренеры) — футболистам, а футболисты — нам. Футболисты могут нам помочь только тогда, когда они хорошо работают и отдаются делу до конца. Поэтому нужно верить друг в друга, делать работу ещё лучше, быть намного ответственней и проявлять характер, — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После десяти туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Заура Тедеева семь набранных очков. В 11-м туре тольяттинцы примут «Зенит». Игра пройдёт в субботу, 4 октября.