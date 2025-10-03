Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Алонсо ответил, принижает ли его авторитет поведение, как у Винисиуса и Вальверде

Алонсо ответил, принижает ли его авторитет поведение, как у Винисиуса и Вальверде
Аудио-версия:
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, чувствует ли он, что его авторитет был поставлен под сомнение поведением футболистов Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде.

Ранее СМИ сообщали, что уругваец пассивно разминался перед матчем Лиги чемпионов с «Кайратом» (0:5). Подчёркивалось, что так игрок выражал несогласие с мнением Алонсо относительно его позиции на поле. В свою очередь, Винисиус отказался пожать руку тренеру после замены.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Как я говорил, мы много времени проводим вместе и испытываем общие чувства при подготовке к матчам, во время празднования побед, а также болезненно переживаем в случае поражений. Это делает нас сплочённее. Всегда старался проявлять доверие к футболистам. Мы уважаем друг друга и работаем сообща. Это очень важно для меня», — приводит слова Алонсо AS.

