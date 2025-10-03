Алонсо ответил, принижает ли его авторитет поведение, как у Винисиуса и Вальверде

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, чувствует ли он, что его авторитет был поставлен под сомнение поведением футболистов Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде.
Ранее СМИ сообщали, что уругваец пассивно разминался перед матчем Лиги чемпионов с «Кайратом» (0:5). Подчёркивалось, что так игрок выражал несогласие с мнением Алонсо относительно его позиции на поле. В свою очередь, Винисиус отказался пожать руку тренеру после замены.
«Как я говорил, мы много времени проводим вместе и испытываем общие чувства при подготовке к матчам, во время празднования побед, а также болезненно переживаем в случае поражений. Это делает нас сплочённее. Всегда старался проявлять доверие к футболистам. Мы уважаем друг друга и работаем сообща. Это очень важно для меня», — приводит слова Алонсо AS.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
