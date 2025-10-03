Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фердинанд высказался о прогрессе Рашфорда в «Барселоне»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил игру арендованного «Барселоной» форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда в текущем сезоне. В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (1:2) англичанин отметился голевой передачей.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
«Рашфорд выглядит переродившимся в «Барселоне», — написал Фердинанд в своём аккаунте в соцсети X.
Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд перебрался в «Барселону» на условиях аренды до лета 2026 года. В первых девяти матчах за сине-гранатовых в Ла Лиге и ЛЧ 27-летний форвард забил два гола и записал на свой счёт пять результативных передач.
