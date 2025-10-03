Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Экс-защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Интер Майами» — Романо

Бывший защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилона близок к переходу в «Интер Майами», сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По данным Романо, «Интер Майами» активно ведёт переговоры о подписании контракта с 28-летним Регилоном, который покинул «Тоттенхэм» в июле по истечении контракта и сейчас находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что Регилон согласится на переход, поскольку считает «Интер Майами» лучшим вариантом, несмотря на множество предложений.

В прошлом сезоне Регилон провёл шесть матчей за «Тоттенхэм», не отметился результативными действиями. Ранее испанец выступал за мадридские «Реал» и «Атлетико», «Севилью», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». За основную сборную страны Регилон отыграл шесть матчей.

