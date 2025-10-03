«Борнмут» поднялся на второе место в таблице АПЛ, одержав волевую победу над «Фулхэмом»

«Борнмут» обыграл «Фулхэм» в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги. Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте, завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей на 70-й минуте счёт открыл Райан Сесеньон. У «Борнмута» дубль оформил Антуан Семеньо (78, 90+6), ещё один гол забил Джастин Клюйверт (84).

«Борнмут» под руководством Андони Ираолы продлил беспроигрышную серию до шести матчей, набрал 14 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. Первый — «Ливерпуль» (15 очков и матч в запасе). «Фулхэм», который возглавляет Марку Силва, с восемью очками идёт 11-м.

В следующем туре 18 октября «Борнмут» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Фулхэм» в этот же день примет лондонский «Арсенал».