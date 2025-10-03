Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борнмут — Фулхэм, результат матча 3 октября 2025, счет 3:1, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Борнмут» поднялся на второе место в таблице АПЛ, одержав волевую победу над «Фулхэмом»
Комментарии

«Борнмут» обыграл «Фулхэм» в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги. Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте, завершилась со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
03 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Сесеньон – 70'     1:1 Семеньо – 78'     2:1 Клюйверт – 84'     3:1 Семеньо – 90+6'    

В составе гостей на 70-й минуте счёт открыл Райан Сесеньон. У «Борнмута» дубль оформил Антуан Семеньо (78, 90+6), ещё один гол забил Джастин Клюйверт (84).

«Борнмут» под руководством Андони Ираолы продлил беспроигрышную серию до шести матчей, набрал 14 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. Первый — «Ливерпуль» (15 очков и матч в запасе). «Фулхэм», который возглавляет Марку Силва, с восемью очками идёт 11-м.

В следующем туре 18 октября «Борнмут» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Фулхэм» в этот же день примет лондонский «Арсенал».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android