Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерация футбола Испании сделала заявление в связи с травмой Ямаля

Федерация футбола Испании сделала заявление в связи с травмой Ямаля
Комментарии

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте проинформировала, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выведен из состава сборной Испании на матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией по причине травмы.

В заявлении подчёркивается, что медицинская служба RFEF сделала запрос о состоянии футболиста в четверг, 2 октября. В пятницу, 3 октября, утром «Барселона» проинформировала о дискомфорте в области паха у игрока. Однако об этом было сообщено уже после оглашения состава национальной команды на указанные матчи. Теперь Ямаль покидает состав «Фурия Роха» в целях скорейшего выздоровления.

Ранее каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит две-три недели из-за дискомфорта.

Материалы по теме
В сборной Испании пришли в недоумение от новости о травме Ямаля — Marca

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android