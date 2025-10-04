Федерация футбола Испании сделала заявление в связи с травмой Ямаля

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте проинформировала, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выведен из состава сборной Испании на матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией по причине травмы.

В заявлении подчёркивается, что медицинская служба RFEF сделала запрос о состоянии футболиста в четверг, 2 октября. В пятницу, 3 октября, утром «Барселона» проинформировала о дискомфорте в области паха у игрока. Однако об этом было сообщено уже после оглашения состава национальной команды на указанные матчи. Теперь Ямаль покидает состав «Фурия Роха» в целях скорейшего выздоровления.

Ранее каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит две-три недели из-за дискомфорта.

Материалы по теме В сборной Испании пришли в недоумение от новости о травме Ямаля — Marca

Чем уникален Ламин Ямаль: