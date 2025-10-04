Алонсо ответил, считает ли он, что при нём «Реал» становится набором звёзд, а не командой

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не считает, что при его руководстве на первый план обсуждений выходят действия звёздных футболистов «сливочных», а не командная работа.

– Вы обеспокоены тем, что ваш «Реал» всё больше обсуждают с точки зрения имён футболистов, а не как команду?

– Нам повезло, ведь мы можем проводить много времени вместе, а значит можем обсуждать ситуацию и исправлять её. У меня есть ощущение, что наша команда становится сильнее, и это самое главное. Здесь важен каждый, и каждый получит свой шанс.

Бывают моменты, когда кто-то рассчитывает сыграть, но не получает этого. Подобное нормально, это можно понять. Данная ситуация не является новой, мы должны жить с этим. Команда спокойна», — приводит слова Алонсо AS.

Материалы по теме Алонсо ответил, принижает ли его авторитет поведение, как у Винисиуса и Вальверде

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: