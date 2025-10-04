«Антальяспор» с Джикией в составе со счётом 2:5 уступил «Ризерспору» в чемпионате Турции
Завершился матч 8-го тура чемпионата Турции, в котором встречались «Антальяспор» и «Ризерспор». Команды играли на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» (Анталья, Турция). Победу со счётом 2:5 праздновали гости.
Турция — Суперлига . 8-й тур
03 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
2 : 5
Ризеспор
Ризе
0:1 Рак-Сакьи – 4' 0:2 Юречка – 10' 1:2 Дикмен – 13' 1:3 Рак-Сакьи – 49' 1:4 Зекири – 86' 2:4 Чванчара – 89' 2:5 Михэйлэ – 90+1'
Удаления: ван де Стрек – 59' / нет
Голами в составе «Ризерспора» отметились нападающие Вацлав Юречка, Валентин Михэйлэ и полузащитник Алтин Зекири, а форвард Джесуран Рак-Сакьи оформил дубль. За «Антальяспор» забивали хавбек Сонер Дикмен и нападающий Томаш Чванчара. Полузащитник Сандер ван де Стрек был удалён на 59-й минуте. Российский защитник хозяев Георгий Джикия провёл на поле все 90 минут.
«Ризерспор» довёл количество очков в сезоне до восьми и поднялся на 12-е место. «Антальяспор» с 10 очками в восьми встречах занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги.
