«ПСЖ» может бесплатно подписать защитника «Барселоны» — Sport.es

«ПСЖ» следит за ситуацией с защитником Эриком Гарсией, чей контракт с «Барселоной» заканчивается летом 2026 года. Парижане могут провести переговоры с 24-летним футболистом, если в течение трёх месяцев он не подпишет новое трудовое соглашение с каталонским клубом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, цель сине-гранатовых состоит в продлении контракта с Гарсией до 2030 года. Однако «вызывает удивление» промедление в переговорах с защитником, в то время как с другими игроками они идут быстрее. Сам испанец хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Гарсию очень ценит главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, при котором защитник дебютировал в составе сборной Испании.

Футболист играет за «Барселону» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: