Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» может бесплатно подписать защитника «Барселоны» — Sport.es

«ПСЖ» может бесплатно подписать защитника «Барселоны» — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» следит за ситуацией с защитником Эриком Гарсией, чей контракт с «Барселоной» заканчивается летом 2026 года. Парижане могут провести переговоры с 24-летним футболистом, если в течение трёх месяцев он не подпишет новое трудовое соглашение с каталонским клубом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, цель сине-гранатовых состоит в продлении контракта с Гарсией до 2030 года. Однако «вызывает удивление» промедление в переговорах с защитником, в то время как с другими игроками они идут быстрее. Сам испанец хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Гарсию очень ценит главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, при котором защитник дебютировал в составе сборной Испании.

Футболист играет за «Барселону» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
«Барселона», «Реал» и Суперлига презентовали УЕФА новый формат Лиги чемпионов — MD

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android