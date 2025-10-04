Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Богданавичус стал новым главным тренером ЖФК «Зенит»

Андрей Богданавичус стал новым главным тренером ЖФК «Зенит»
Комментарии

36-летний российский специалист Андрей Богданавичус стал новым главным тренером женской команды санкт-петербургского «Зенита». Об этом официально объявила пресс-служба сине-бело-голубых. На своём посту тренер сменил Ольгу Порядкину, работавшую в клубе с января 2020 года.

«Сине-бело-голубые поздравляют Андрея Владимировича с назначением и желают успехов, побед и новых трофеев вместе с командой!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале женской команды «Зенита».

Андрей Богданавичус работал в ЖФК «Зенит» в качестве ассистента главного тренера с 2022 года. В 23-м туре Winline Суперлиги «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча пройдёт в субботу, 4 октября. Санкт-петербургский клуб занимает третье место в таблице с 45 очками в 20 встречах.

Материалы по теме
«Динамо» разгромило «Локомотив», забив трижды после 86-й минуты в женской Суперлиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android