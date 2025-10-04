Bild: «МЮ» и «Ман Сити» интересен Павлович из «Баварии», клубы связались с его агентами

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» установили контакт с представителями опорного полузащитника «Баварии» Александара Павловича. За немцем также следят «Ювентус» и «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассматривает 21-летнего футболиста в качестве возможной замены для Родри, чей контракт с клубом заканчивается летом 2027 года. Подчёркивается, что «красные дьяволы» также остро нуждаются в центральном полузащитнике.

Павлович находится в системе «Баварии» с 2011 года. В составе взрослой команды немецкого гранда он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: