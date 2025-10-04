Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Bild: «МЮ» и «Ман Сити» интересен Павлович из «Баварии», клубы связались с его агентами

Bild: «МЮ» и «Ман Сити» интересен Павлович из «Баварии», клубы связались с его агентами
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» установили контакт с представителями опорного полузащитника «Баварии» Александара Павловича. За немцем также следят «Ювентус» и «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассматривает 21-летнего футболиста в качестве возможной замены для Родри, чей контракт с клубом заканчивается летом 2027 года. Подчёркивается, что «красные дьяволы» также остро нуждаются в центральном полузащитнике.

Павлович находится в системе «Баварии» с 2011 года. В составе взрослой команды немецкого гранда он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» могут побороться за нападающего из Ла Лиги — FI

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android