Сборная Украины обыграла Парагвай и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ до 20 лет

Молодёжная сборная Украины обыграла команду Парагвая в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Сантьяго завершилась со счётом 2:1.

В составе украинской команды отличились Максим Деркач (46-я минута) и Матвей Пономаренко (80). У парагвайцев гол забил Цезарь Миньо (69).

Национальная команда Украины, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, набрала семь очков и с первого места группы В вышла в 1/8 финала ЧМ. Парагвай с четырьмя очками квалифицировался в плей-офф со второй строчки.

Также в квартете выступали сборные Южной Кореи и Панамы. Корейцы с четырьмя очками заняли третье место и могут отобраться в плей-офф по рейтингу, Панама, набравшая одно очков, стала четвёртой и выбыла из розыгрыша турнира.

В 1/8 финала молодёжного чемпионата мира Украина сыграет с командой, занявшей третье место в группе А, С или D. Матч состоится 8 октября, начало в 02:00 мск.

В прошлый раз чемпионат мира до 20 лет проводился в 2023 году, тогда победу одержала молодёжная сборная Уругвая, которая в финале одолела Италию со счётом 1:0.