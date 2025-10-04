Аморим может быть уволен из «Манчестер Юнайтед», если проиграет в ближайшем матче — Дакер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может покинуть свой пост в ближайшее время. Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, португальца могут уволить, если команда проиграет «Сандерленду» в 7-м туре английской Премьер-лиги. Команды встретятся в субботу, 4 октября.

Аморим возглавляет «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года. Команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В стартовых шести матчах чемпионата подопечные Аморима набрали семь очков.

«Сандерленд» вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе. На старте сезона-2025/2026 новички лиги набрали 11 очков и располагаются на шестой строчке в таблице.