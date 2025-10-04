Радимов рассказал, за какую команду болел в детстве больше, чем за «Зенит»

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за ЦСКА, «Динамо» и «Зенит», Владислав Радимов высказался о команде, за которую болел с детства больше, чем за сине-бело-голубых.

«Что касается СКА, то я с детства за эту команду болею. Из‑за того, что далеко без денег ездить не получалось, приходилось ходить на матчи СКА, так как стадион «Юбилейный» расположен в центре, а футбольный — за городом. Это было удобней, и меня туда родители отпускали. Поэтому за СКА я болел даже больше, чем за «Зенит», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент СКА находится на седьмом месте в Западной конференции КХЛ, набрав 12 очков после 11 матчей. «Зенит» располагается на четвёртой строчке в РПЛ, имея в активе 19 очков после 10 туров.

