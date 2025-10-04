Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов рассказал, за какую команду болел в детстве больше, чем за «Зенит»

Радимов рассказал, за какую команду болел в детстве больше, чем за «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за ЦСКА, «Динамо» и «Зенит», Владислав Радимов высказался о команде, за которую болел с детства больше, чем за сине-бело-голубых.

«Что касается СКА, то я с детства за эту команду болею. Из‑за того, что далеко без денег ездить не получалось, приходилось ходить на матчи СКА, так как стадион «Юбилейный» расположен в центре, а футбольный — за городом. Это было удобней, и меня туда родители отпускали. Поэтому за СКА я болел даже больше, чем за «Зенит», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент СКА находится на седьмом месте в Западной конференции КХЛ, набрав 12 очков после 11 матчей. «Зенит» располагается на четвёртой строчке в РПЛ, имея в активе 19 очков после 10 туров.

Материалы по теме
Радимов считает неудачной шуткой уход на трибуны Талалаева во время матча с «Акроном»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android