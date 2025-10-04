Скидки
«Фратрия» отреагировала на 11-летие со дня смерти Фёдора Черенкова

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый памяти ушедшего из жизни в 2014 году легендарного экс-полузащитника красно-белых Фёдора Черенкова.

«4 октября 2014 года не стало Фёдора Фёдоровича Черенкова. Уход нашего Фёдора стал невосполнимой потерей для всей красно-белой семьи. Светлая память великому спартаковцу!» — гласит текст поста телеграм-канала «Фратрии».

Фёдор Черенков ушёл из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Экс-футболист является обладателем клубного рекорда «Спартака» по количеству сыгранных матчей и четырежды становился в составе красно-белых чемпионом страны (три чемпионства СССР, одно — России).

Видео: Трейлер фильма о Черенкове — «Федя. Народный футболист»

