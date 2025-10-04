Тарханов объяснил, почему поставил «Динамо» выше «Локомотива» по уровню мастерства

Известный заслуженный советский и российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, где в рамках московского дерби сойдутся «Динамо» и «Локомотив».

— И те, и те будут стремиться к победе. Если брать игровой потенциал, то «Динамо» чуть сильнее, потому что там иностранцы есть, а в «Локомотиве» в основном русские ребята играют. Я ставлю по уровню мастерства чуть выше сейчас «Динамо».

— При Карпине «Динамо» не одержало ни одной победы над статусными соперниками. Как считаете, в чём главная проблема бело-голубых?

— Наверное, пока идёт выстраивание игры. Карпин налаживает взаимодействия, но пока не всё получается. Ему и с футболистами надо было познакомиться — найти их сильные стороны.

— «Локомотив» вышел на серию из 16 матчей без поражений в РПЛ. При этом у команды Галактионова восемь ничьих на данном отрезке. Как думаете, почему нет стабильности у железнодорожников?

— Молодые ребята всё-таки в основном играют. Естественно, что им не хватает стабильности. Тем более, тягаться за первое место, хотя они в лидирующей группе идут. Играют достаточно неплохо они.

— Одно очко всего от лидера. Но была серия из пяти матчей с ничьими, где потеряли необязательные очки.

— Да, бывает такое. Футбол и вообще спорт — это такое дело, что не всегда всё получается. Плюс есть какие-то проблемы, потому что молодых много ребят играет, как я говорил. Потому не всегда есть стабильность, — приводит слова Тарханова «сетевое издание СП».

Напомним, московское дерби состоится сегодня, 4 октября. Начало — в 19:45 мск.

Самая крупная победа «Динамо»: