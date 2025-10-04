Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании рассказали подробности о состоянии Ямаля после травмы, полученной в игре с «ПСЖ»

В Испании рассказали подробности о состоянии Ямаля после травмы, полученной в игре с «ПСЖ»
Комментарии

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль испытывал сильную боль в области паха после игры 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:2). Об этом сообщает Barca Universal в соцсети X со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

По информации источника, из-за болей испанский вингер не мог даже полностью вытянуться на кровати во время отдыха после матча.

Ранее каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит две-три недели из-за дискомфорта. Позже Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) проинформировала, что Ямаль выведен из состава сборной Испании на матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией.

Материалы по теме
Официально
Ламин Ямаль вновь пропустит две-три недели из-за возобновившихся болей в области паха

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android