В Испании рассказали подробности о состоянии Ямаля после травмы, полученной в игре с «ПСЖ»

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль испытывал сильную боль в области паха после игры 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:2). Об этом сообщает Barca Universal в соцсети X со ссылкой на Catalunya Ràdio.

По информации источника, из-за болей испанский вингер не мог даже полностью вытянуться на кровати во время отдыха после матча.

Ранее каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит две-три недели из-за дискомфорта. Позже Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) проинформировала, что Ямаль выведен из состава сборной Испании на матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией.

Материалы по теме Официально Ламин Ямаль вновь пропустит две-три недели из-за возобновившихся болей в области паха

Самые опасные травмы в футболе: