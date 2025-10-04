В Испании рассказали подробности о состоянии Ямаля после травмы, полученной в игре с «ПСЖ»
Поделиться
18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль испытывал сильную боль в области паха после игры 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:2). Об этом сообщает Barca Universal в соцсети X со ссылкой на Catalunya Ràdio.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38' 1:2 Рамуш – 90'
По информации источника, из-за болей испанский вингер не мог даже полностью вытянуться на кровати во время отдыха после матча.
Ранее каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит две-три недели из-за дискомфорта. Позже Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) проинформировала, что Ямаль выведен из состава сборной Испании на матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией.
Материалы по теме
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 4 октября 2025
-
03:11
-
02:58
-
02:34
-
02:20
-
02:19
-
02:02
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:40
-
00:30
-
00:20
-
00:13
-
00:00
- 3 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:46
-
23:41
-
23:29
-
23:27
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:59
-
22:42
-
22:39
-
22:27
-
22:12
-
22:05
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:54