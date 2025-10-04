Мостовой необычно отреагировал на вероятное назначение Каннаваро тренером Узбекистана

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на возможное назначение чемпиона мира – 2006 Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана, написав небольшое стихотворение размером с четверостишье.

«Поздравляю Фабио с назначением!

Узбекистану вместе с Каннаваро

Я пожелаю ярких, красочных побед

Успехов на Чемпионате Мира

От Мостового Фабио привет!)» — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Кроме того, Мостовой показал совместное фото с Каннаваро после игры в падел.

Фото: Из телеграм-канала Александра Мостового

Ранее сообщалось, что Фабио Каннаваро дал устное согласие на назначение в сборную Узбекистана. В течение тренерской карьеры 52-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Эвергранд», «Аль-Наср», «Беневенто», «Удинезе» и другие. Последним клубом, где работал Каннаваро, было загребское «Динамо». Он покинул этот пост в апреле.

