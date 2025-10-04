Скидки
Экс-форвард «Спартака» раскритиковал слухи о назначении Каннаваро тренером Узбекистана

Бывший нападающий сборной Узбекистана и «Спартака» Джафар Ирисметов поделился мнением относительно вероятного назначения чемпиона мира – 2006 Фабио Каннаваро новым главным тренером национальной Узбекистана.

«Многие тренеры по разным причинам отказались возглавить сборную Узбекистана. Честно говоря, я против кандидатуры Каннаваро. Нам нужен тренер уровня Клоппа, чтобы поехать на чемпионат мира и хорошо выступить. Каннаваро — не лучший вариант для сборной Узбекистана, но руководство, вероятно, считает иначе, им виднее. Я не вижу, как Каннаваро может повлиять на развитие нашего футбола. Думаю, его выбрали из-за имени и футбольной карьеры, но его тренерская карьера явно слаба. Нам нужен тренер, который нам поможет, а не просто громкое имя. Лучше всего нанимать тренера с сильным резюме. Когда вы решаете взять специалиста, его уровень должен быть другим», — приводит слова Ирисметова Telecomasia.

Фабио Каннаваро ранее выразил готовность возглавить национальную команду Узбекистана. За свою карьеру 52-летний специалист руководил рядом клубов, включая «Эвергранд», «Аль-Наср», «Беневенто», «Удинезе» и другие. Последней командой, которую тренировал Каннаваро, стало загребское «Динамо», откуда он ушёл в апреле.

