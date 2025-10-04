Скидки
Райт: если Кейн вернётся из «Баварии» в «Тоттенхэм» — побьёт рекорд Ширера по голам в АПЛ

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт считает, что для форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна было бы важным вернуться в английский «Тоттенхэм» и побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ.

«Не только ради рекорда, но и ради того, чтобы завершить карьеру и посмотреть, сможет ли он стать частью команды, которая что-то выиграет в «Тоттенхэме».

Безусловно, они завоевали Лигу Европы. Но для него и его наследия важно выиграть что-то в «Тоттенхэме», и потом, возможно, забивать голы.

Думаю, если Харри Кейн вернется в следующем сезоне, он побьёт рекорд Ширера», – сказал Райт в подкасте The Overlap.

В активе 32-летнего Гарри Кейна 213 голов в Английской Премьер-Лиге в составе лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Бомбардирский рекорд в АПЛ экс-форварда «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алана Ширера составляет 260 забитых мячей.

Видео: Гарри Кейн с «Баварией» празднует свой первый трофей в карьере

