Хави рассказал, при каком условии Ламин Ямаль может получить «Золотого мяч»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави высказался о перспективе Ламина Ямаля и его успехах в борьбе за «Золотого мяч». Испанский вингер занял вторую строчку в голосовании в 2025 году.

— На этот раз решающую роль сыграли командные трофеи. По моему мнению, награда ему заслуженно досталась. То же можно сказать о Витинье, Салахе, Педри и Рафинье… Многим она была бы по праву, но в итоге более весомыми оказались титулы, завоёванные Дембеле. Ламин получит её — в этом я уверен, но только когда его команда возьмёт Лигу чемпионов или чемпионат мира

— Ожидали ли вы такого прогресса, когда дали ему возможность дебютировать?

— Да, без сомнения. Мы в тренерском штабе уже обсуждали это и отмечали, что у него есть задел для «Золотого мяча». Наблюдая за тренировками, мы сразу замечали ряд качеств. Быстро становится ясно, что он — один из избранных», — приводит слова Хави издание Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

