Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Фейеноордом» в Лиге Европы

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Фейеноордом» в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий после выездной победы над «Фейеноордом» из Роттердама (2:0) во 2-м туре общего группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Буэндия – 61'     0:2 Макгинн – 79'    

«Я очень счастлив, потому что Лига Европы такая, какая есть, — сложная. Нужно быть очень, очень конкурентоспособным, нужно чётко следовать своему плану на игру и стараться адаптироваться к сопернику, особнено играя на выезде, и мы это сделали.

Мы сделали всё, что планировали, всё. Я был готов к трудностям, с которыми мы столкнулись, и мы справились, преодолев неудачные моменты за 90 минут. В конце концов, я думаю, мы заслужили победу, потому что с течением матча мы становились всё лучше», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В двух турах общего группового этапа Лиги Европы «Астон Вилла» набрала шесть очков и делит в турнирной таблице из 36 клубов места с третьего по пятое.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы

Видео: Столкновение фанатов «ПСЖ» и «Астон Виллы» в Париже

Материалы по теме
«Астон Вилла» в гостях победила «Фейеноорд» в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android