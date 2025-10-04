Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Фейеноордом» в Лиге Европы

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий после выездной победы над «Фейеноордом» из Роттердама (2:0) во 2-м туре общего группового этапа Лиги Европы.

«Я очень счастлив, потому что Лига Европы такая, какая есть, — сложная. Нужно быть очень, очень конкурентоспособным, нужно чётко следовать своему плану на игру и стараться адаптироваться к сопернику, особнено играя на выезде, и мы это сделали.

Мы сделали всё, что планировали, всё. Я был готов к трудностям, с которыми мы столкнулись, и мы справились, преодолев неудачные моменты за 90 минут. В конце концов, я думаю, мы заслужили победу, потому что с течением матча мы становились всё лучше», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В двух турах общего группового этапа Лиги Европы «Астон Вилла» набрала шесть очков и делит в турнирной таблице из 36 клубов места с третьего по пятое.

