«Они вообще не соображают». Ветеран ЦСКА назвал слабое место «Спартака» перед дерби в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями о слабом месте московского «Спартака» перед дерби с армейцами, которое состоится в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Нападение у «Спартака» более-менее, а вот оборона безобразная. Они вообще не соображают. Всё, что умеют делать, — задержать соперника руками. А как выйти на перехват, предугадать ситуацию — нет. А это самое главное в футболе», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Встреча состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30 мск. После 10 туров чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, идёт пятым с 18 очками. Напомним, что Деян не будет руководить своей командой в дерби из-за дисквалификации.

