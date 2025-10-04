Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они вообще не соображают». Ветеран ЦСКА назвал слабое место «Спартака» перед дерби в РПЛ

«Они вообще не соображают». Ветеран ЦСКА назвал слабое место «Спартака» перед дерби в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями о слабом месте московского «Спартака» перед дерби с армейцами, которое состоится в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Нападение у «Спартака» более-менее, а вот оборона безобразная. Они вообще не соображают. Всё, что умеют делать, — задержать соперника руками. А как выйти на перехват, предугадать ситуацию — нет. А это самое главное в футболе», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Встреча состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30 мск. После 10 туров чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, идёт пятым с 18 очками. Напомним, что Деян не будет руководить своей командой в дерби из-за дисквалификации.

Материалы по теме
Тарханов объяснил, почему поставил «Динамо» выше «Локомотива» по уровню мастерства

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android