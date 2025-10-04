Скидки
Тренер «МЮ» Аморим: я страдаю из-за проигрышей в играх, а не из-за потери работы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, почему не испытывает страха потерять работу в клубе.

«Самое худшее в этой работе — не выигрывать матчи. Конечно, быть здесь — это мечта. И я хочу остаться здесь. И я хочу бороться за это. Но проблема в том, что сейчас я страдаю из-за проигрышей в играх, а не из-за потери работы. Ты боишься потерять работу, когда тебе нужно платить по счетам, а я не испытываю этого чувства. Но когда мы проигрываем, я страдаю», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Португальский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года. На данный момент, команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В стартовых шести матчах английского чемпионата «МЮ» набрали семь очков.

