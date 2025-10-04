«Акрон» — «Зенит»: во сколько матч 11-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 4 октября, стартует 11-й тур розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Самаре на «Солидарность Самара Арене» состоится матч между тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сине-бело-голубые набрали 19 очков в 10 матчах и занимают в турнирной таблице лиги четвёртое место, уступая два очка лидирующему ЦСКА. Красно-чёрные с семью очками в 10 матчах находятся на 14-м месте — в зоне переходных матчей.
