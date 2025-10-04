Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Зенит: во сколько матч 11-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Акрон» — «Зенит»: во сколько матч 11-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 4 октября, стартует 11-й тур розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Самаре на «Солидарность Самара Арене» состоится матч между тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сине-бело-голубые набрали 19 очков в 10 матчах и занимают в турнирной таблице лиги четвёртое место, уступая два очка лидирующему ЦСКА. Красно-чёрные с семью очками в 10 матчах находятся на 14-м месте — в зоне переходных матчей.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Соболев забил красивый гол на тренировке «Зенита»

Материалы по теме
Ядерный день в РПЛ! «Зенит» против Дзюбы, матч «Краснодара» и «Динамо» — «Локо». LIVE
Live
Ядерный день в РПЛ! «Зенит» против Дзюбы, матч «Краснодара» и «Динамо» — «Локо». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android