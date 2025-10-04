Скидки
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: главное, чтобы игроки понимали, что мы хотим от них

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился своим взглядом на тактику, систему и их роль в игре команды.

«Слишком много разговоров о тактике, о системе. На самом деле система не так важна. Важны привычки, паттерны и то, как вы хотите, чтобы футболисты действовали на поле. Это гораздо значимее. В своей карьере я играл во все схемы. В Австрии мы выходили в высший дивизион с 4-4-2, затем перешли на 3-4-3. В «Вольфсбурге» мы попали в Лигу чемпионов с 4-2-3-1. В «Айнтрахте» до меня играли с тремя защитниками, и это тоже подходило составу. Я всегда смотрю, какая система лучше всего соответствует имеющимся игрокам. Моя любимая схема — 4-4-2, но есть ли у нас футболисты для неё? Мы гораздо больше говорим о привычках, чем о самой системе. Тактика очень гибкая. Главное, чтобы игроки понимали, что мы хотим от них видеть. Именно это определяет, будет команда успешной или нет», — приводит слова Гласнера Sky Sports.

На текущий момент подопечные Оливера Гласнера занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 12 очков.

