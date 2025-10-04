Скидки
Метц — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался об игре Александера Исака

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался об игре Александера Исака
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал процесс адаптации нападающего Александера Исака в команде.

«С самого начала я говорил ему, что будет непросто. Он выходит на поле, но если посмотреть по минутам, то полноценных матчей у него — два или три. Это связано с тем, что он не прошёл полноценную подготовку в «Ньюкасле», но мы были к этому готовы — это не оправдание.

Он уже забил, набирает форму, но ключевое — сыгранность с партнёрами. Чем больше времени они проведут вместе, тем лучше будет взаимодействие.

В матче с «Кристал Пэлас» он сделал отличный рывок в контратаке, но полузащитник этого не заметил и отдал пас в другую зону. Если бы увидел — Исак выходил бы один на один с вратарём. Такие эпизоды появляются, когда игроки ещё не полностью привыкли друг к другу», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Сегодня, 4 октября, «Ливерпуль» сыграет гостевой матч АПЛ с «Челси».

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

