Тренер «Ливерпуля» Слот высказался об игре Александера Исака

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал процесс адаптации нападающего Александера Исака в команде.

«С самого начала я говорил ему, что будет непросто. Он выходит на поле, но если посмотреть по минутам, то полноценных матчей у него — два или три. Это связано с тем, что он не прошёл полноценную подготовку в «Ньюкасле», но мы были к этому готовы — это не оправдание.

Он уже забил, набирает форму, но ключевое — сыгранность с партнёрами. Чем больше времени они проведут вместе, тем лучше будет взаимодействие.

В матче с «Кристал Пэлас» он сделал отличный рывок в контратаке, но полузащитник этого не заметил и отдал пас в другую зону. Если бы увидел — Исак выходил бы один на один с вратарём. Такие эпизоды появляются, когда игроки ещё не полностью привыкли друг к другу», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Сегодня, 4 октября, «Ливерпуль» сыграет гостевой матч АПЛ с «Челси».

