Дидье Дешам сделал заявление о возможном возвращении Поля Погба в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможном возвращении в команду хавбека «Монако» Поля Погба.

«Он всё ближе к тому, чтобы снова стать футболистом. Что касается сборной — я не сомневаюсь, что он хочет вернуться, это его цель. Но сначала ему нужно пройти несколько этапов.

Первый — выйти на поле в составе «Монако». Надеюсь, ему это удастся. Это станет для него важным шагом и большой радостью.

А дальше — посмотрим. Если я сейчас скажу «да», все решат, что он уже возвращается. Если скажу «нет» — сочтут, что я дурак. Поэтому лучший вариант — пожелать ему успешно преодолеть первый этап», — приводит слова Дешама Goal.com.

Напомним, Погба в летнее трансферное окно подписал контракт с «Монако» на правах свободного агента. Француз отбывал длительную дисквалификацию из-за допингового дела.

