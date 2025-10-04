Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» Гасперини отреагировал на два подряд незабитых Довбиком пенальти «Лиллю»

Тренер «Ромы» Гасперини отреагировал на два подряд незабитых Довбиком пенальти «Лиллю»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал два промаха Артёма Довбика с пенальти в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Лилля» (0:1).

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Харальдссон – 6'    

«В спорте не место унынию. Ошибки — часть игры. Нет такого понятия, как «разочарование» — важно уметь быстро переключаться. К счастью, через три дня у нас уже следующая встреча. Важно одинаково воспринимать и победы, и поражения — таков дух спорта.

Довбик входит в число основных пенальтистов, как и Соуле. Если бы на поле был Пеллегрини, он тоже мог бы пробить. Такие решения принимаются заранее, ещё до начала матча. Если бы Довбик реализовал свои моменты, сейчас бы речь шла о возвращении его уверенности. Он хорошо вошёл в игру, работал в глубине», — приводит слова тренера RomaNews.

Напомним, в одном и том же моменте пенальти в ворота «Лилля» били три раза подряд, две попытки не использовал Довбик, а третью — не реализовал Матиас Соуле. Все три удара парировал голкипер гостей Берке Озер. Первые два удара были исполнены с нарушением правил.

Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»

Комментарии
Новости. Футбол
