Тренер «Ромы» Гасперини отреагировал на два подряд незабитых Довбиком пенальти «Лиллю»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал два промаха Артёма Довбика с пенальти в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Лилля» (0:1).

«В спорте не место унынию. Ошибки — часть игры. Нет такого понятия, как «разочарование» — важно уметь быстро переключаться. К счастью, через три дня у нас уже следующая встреча. Важно одинаково воспринимать и победы, и поражения — таков дух спорта.

Довбик входит в число основных пенальтистов, как и Соуле. Если бы на поле был Пеллегрини, он тоже мог бы пробить. Такие решения принимаются заранее, ещё до начала матча. Если бы Довбик реализовал свои моменты, сейчас бы речь шла о возвращении его уверенности. Он хорошо вошёл в игру, работал в глубине», — приводит слова тренера RomaNews.

Напомним, в одном и том же моменте пенальти в ворота «Лилля» били три раза подряд, две попытки не использовал Довбик, а третью — не реализовал Матиас Соуле. Все три удара парировал голкипер гостей Берке Озер. Первые два удара были исполнены с нарушением правил.

Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»