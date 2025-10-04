Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не могу сделать этого сам». Аморим — об отставке из «МЮ» по собственному желанию

«Я не могу сделать этого сам». Аморим — об отставке из «МЮ» по собственному желанию
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал вопрос о возможной отставке по собственной инициативе.

«Это решение принимает руководство. Я не могу сделать этого сам. Иногда у меня появляется такое чувство, и поражения даются тяжело. Очень неприятно, когда создаёшь инерцию, выходишь на следующий матч — и что-то снова идёт не так. Это чувство иногда сильно ранит меня. Также и игроков, и особенно персонал. Но это не моё решение. И я думаю, будет действительно тяжело уйти, если я не сделаю всё возможное, чтобы продолжить карьеру здесь», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В стартовых шести матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Тренер «МЮ» Аморим: я страдаю из-за проигрышей в играх, а не из-за потери работы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android