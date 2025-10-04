Тренерский штаб Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией

У ряда футболистов «Бенфики», а также у представителей тренерского штаба во главе с Жозе Моуринью появились признаки вирусной инфекции. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, основные симптомы — головные и мышечные боли.

Данная ситуация вызывает серьёзное беспокойство у руководства клуба накануне матча 8-го тура чемпионата Португалии против «Порту». Классико состоится в воскресенье на «Драгау» и начнётся в 21:15 по местному времени.

Накануне игры Лиги чемпионов с «Челси» в Лондоне Моуринью уже признавался, что у него была температура, тогда речь шла о гриппе и ситуация не вызывала тревоги. Сейчас же медицинский штаб «Бенфики» внимательно следит за состоянием игроков и тренеров, хотя обеспокоенность остаётся.