Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри ответил, кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году

Тьерри Анри ответил, кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
Комментарии

Экс-футболист и тренер Тьерри Анри высказался о том, кто может выиграть следующий «Золотой мяч».

«В этом сезоне Мбаппе способен это сделать. Посмотрите на его уверенность, он похудел, восстановил скорость, лучше бегает по линии, он не типичный девятый номер, но его результативность, как у форвардов. Именно это позволило нам снова увидеть лучшую версию Килиана», – приводит слова Анри CBS Sports.

Напомним, награду в 2025 году выиграл вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. На счету Килиана Мбаппе в текущем сезоне 9 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 13 забитых мячей и один результативный пас.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

Материалы по теме
Мбаппе забил 60 голов в Лиге чемпионов. Он сделал это быстрее Роналду
Истории
Мбаппе забил 60 голов в Лиге чемпионов. Он сделал это быстрее Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android