Тьерри Анри ответил, кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году

Экс-футболист и тренер Тьерри Анри высказался о том, кто может выиграть следующий «Золотой мяч».

«В этом сезоне Мбаппе способен это сделать. Посмотрите на его уверенность, он похудел, восстановил скорость, лучше бегает по линии, он не типичный девятый номер, но его результативность, как у форвардов. Именно это позволило нам снова увидеть лучшую версию Килиана», – приводит слова Анри CBS Sports.

Напомним, награду в 2025 году выиграл вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. На счету Килиана Мбаппе в текущем сезоне 9 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 13 забитых мячей и один результативный пас.

