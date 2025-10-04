Тренер «МЮ» Аморим: мы достигнем уровня, который недостижим для всех

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями о текущем состоянии команды и перспективах проекта.

«Мы понимаем, что нам нужны результаты, чтобы продолжить проект. Мы достигнем уровня, который недостижим для всех, потому что это очень большой клуб с множеством спонсоров и двумя владельцами. Это сложно. Найти баланс действительно непросто», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Португальский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года. Команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В стартовых шести матчах английского чемпионата подопечные Аморима набрали семь очков.