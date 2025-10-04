«Какие здесь вопросы?» Икер Касильяс — о сильнейшем из пары Месси и Роналду

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс ответил на вопрос, кого он считает сильнейшим из пары Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я играл вместе с Криштиану Роналду, конечно, я назову в этой паре его лучшим, какие здесь вопросы?» – приводит слова Касильяса Defens Central.

Напомним, 40-летний Криштиану Роналду является обладателем пяти «Золотых мячей», 38-летний Лионель Месси — восьми. Аргентинец со своей сборной выиграл чемпионат мира — 2022, португалец стал чемпионом Евро-2016. Лигу чемпионов Роналду выигрывал пять раз, Месси — четыре.

