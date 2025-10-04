Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет приобрести одного из самых дорогих футболистов мира — El Nacional

«Барселона» хочет приобрести одного из самых дорогих футболистов мира — El Nacional
Аудио-версия:
Каталонская «Барселона» проявляет серьёзный интерес к норвежскому форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, сообщает El Nacional.

По данным источника, президент клуба Жоан Лапорта нацелен на укрепление состава и рассматривает возможность подписания 24-летнего нападающего. Для финансирования трансфера, оцениваемого примерно в € 125 млн, руководство готово расстаться с несколькими игроками, в первую очередь — с Рональдом Араухо. Также на продажу могут выставить Дани Ольмо и Фермина Лопеса.

В нынешнем сезоне Холанд провёл восемь матчей за свой клуб во всех турнирах, забив 11 голов и сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в € 180 млн. Дороже норвежца лишь Ламин Ямаль — € 200 млн.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом

