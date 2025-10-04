Аморим отреагировал на критику Руни и Невилла в свой адрес

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на слова бывших футболистов манкунианцев Уэйна Руни и Гари Невилла, выразивших сомнение, что португалец сможет изменить ситуацию в команде. После шести туров АПЛ «красные дьяволы» набрали семь очков и занимают 14-е место.

«Это нормально, мы не можем уйти от ответственности за результаты, к тому же у нас есть проблемы, тянущиеся с минувшего сезона.

Прошлый сезон для меня не имеет значения, разговор идёт о системе. В нынешнем сезоне команда провела шесть матчей и проиграла три. Проиграли ли мы «Арсеналу» из-за системы?

Ваша задача — высказывать своё мнение. Когда вы смотрели игру с «Сити», о чём вы подумали в первую очередь? Не думаю, что в тот момент вы думали о системе. То же самое с «Брентфордом».

То, как мы пропускаем голы и создаём моменты, не имеет ничего общего с системой, таково моё мнение. Но я не говорю, что эта команда будет играть лучше в другой системе», — приводит слова Аморима Mirror.

