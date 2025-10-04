Будущее Постекоглу в «Ноттингем Форест» может решиться после матча с «Ньюкаслом» — BBC

Будущее главного тренера «Ноттингем Форест» Ангелоса Постекоглу может оказаться под вопросом в зависимости от исхода выездного матча 7-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», сообщает BBC.

По данным источника, несмотря на поддержку со стороны руководства после серии из четырёх поражений и двух ничьих, матч с «сороками» может стать ключевым в оценке работы 60-летнего специалиста.

Напомним, Ангелос Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест» 9 сентября, сменив на посту Нуну Эшпириту Санту. С момента назначения «лесники» провели шесть матчей во всех турнирах, потерпев четыре поражения и дважды сыграв вничью. Английская команда вылетела из розыгрыша Кубка лиги, а также не имеет побед в матчах общего этапа Лиги Европы. Что касается АПЛ, подопечные Постекоглу располагаются на 17-й строчке, имея в активе пять очков.