Стад Брестуа 29 — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Локомотив: во сколько начало матча 11-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Локомотив»: во сколько начало матча 11-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
После 10 туров чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков и занимают седьмое место. Железнодорожники заработали 20 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» со счётом 3:2, а подопечные Михаила Галактионова выиграли у «Рубина» (1:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

