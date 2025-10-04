«Больше всего радует то, как мы прибавляем». Гвардиола — о форме «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от формы команды накануне выездной встречи с «Брентфордом» в 7-м туре АПЛ.

«Больше всего радует то, как мы прибавляем. Мне нравится видеть прогресс. А ещё больше — ощущение, что можем прибавить ещё. Это вдохновляет как тренера. Мы снова играем с нужной интенсивностью и в высоком темпе. Стали действовать увереннее и стабильнее. Но потенциал ещё не исчерпан — и это замечательно», — приводит слова Хосепа Гвардиолы ВВС.

Напомним, за последние шесть матчей во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.