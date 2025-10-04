Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета высказался о предстоящем 300-м матче во главе «Арсенала»

Микель Артета высказался о предстоящем 300-м матче во главе «Арсенала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета проведёт свой 300-й матч у руля лондонской команды в 7-м туре АПЛ с «Вест Хэмом». Накануне встречи с «молотобойцами» 43-летний испанец поделился мыслями с журналистами.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«300 матчей? Это действительно много. Сейчас задача — победить в субботу. Всё остальное придёт со временем. Когда я только приступил к работе здесь, в первый день, я не имел представления, насколько долгим будет этот путь. Единственное, что могу сказать — спасибо. Я наслаждаюсь каждым моментом и надеюсь, что впереди будет ещё много таких моментов.

Я чувствую себя очень привилегированным. Мне по-настоящему нравится моя работа и те люди, с которыми я её делаю. В нашем деле, чтобы остаться на своём месте, нужно побеждать. Но не менее важно — получать удовольствие от самого процесса. Я считаю, что эта профессия даёт одни из самых сильных эмоций в жизни. Я стараюсь совмещать и то, и другое», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

На данный момент «Арсенал» с 13 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Мы очень разочарованы результатом». Тренер «Арсенала» Артета — после матча с «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android