Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 4 октября

Сегодня, 4 октября, состоятся четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 4 октября (время московское):

13:00. «Акрон» — «Зенит»;

15:15. «Рубин» — «Крылья Советов»;

17:30. «Краснодар» — «Ахмат».

19:45. «Динамо» Москва — «Локомотив».

После 10 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает ЦСКА, набравший 21 очко. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» с 20 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (2), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

