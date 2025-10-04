Скидки
Стад Брестуа 29 — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 4 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 4 октября
Сегодня, 4 октября, состоятся четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 4 октября (время московское):

13:00. «Акрон» — «Зенит»;
15:15. «Рубин» — «Крылья Советов»;
17:30. «Краснодар» — «Ахмат».
19:45. «Динамо» Москва — «Локомотив».

После 10 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает ЦСКА, набравший 21 очко. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» с 20 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (2), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

