Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 4 октября

Сегодня, 4 октября, пройдут три матча в рамках 13-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 4 октября (время — московское):

12:00. «Уфа» — «Спартак» Кострома;

17:00. «Факел» — «Волга» Ульяновск;

17:00. «Чайка» — «Родина».

После 12 туров турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 27 очками, вторым идёт екатеринбургский «Урал» (24), третьим — воронежский «Факел» (24), четвёртым — «Челябинск» (22), пятым — волгоградский «Ротор» (21). В зоне вылета располагаются московское «Торпедо» (9), саратовский «Сокол» (8) и «Чайка» из Песчанокопского (7).