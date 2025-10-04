Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Жедсон Фернандеш рассказал о настрое «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о грядущем матче красно-белых с ЦСКА в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 5 октября.

– Ближайший матч у вас с ЦСКА. Уже поняли, что это главный соперник «Спартака»?

– Мы должны одинаково относиться к каждому сопернику. Надо побеждать в каждом матче вне зависимости от того, с кем мы играем. Отношение к ЦСКА такое же, как к любому сопернику — самое серьёзное, — приводит слова Фернандеша «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

