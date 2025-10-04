Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жедсон Фернандеш рассказал о настрое «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Жедсон Фернандеш рассказал о настрое «Спартака» перед матчем с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о грядущем матче красно-белых с ЦСКА в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Ближайший матч у вас с ЦСКА. Уже поняли, что это главный соперник «Спартака»?
– Мы должны одинаково относиться к каждому сопернику. Надо побеждать в каждом матче вне зависимости от того, с кем мы играем. Отношение к ЦСКА такое же, как к любому сопернику — самое серьёзное, — приводит слова Фернандеша «Матч ТВ».

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

Материалы по теме
«Они вообще не соображают». Ветеран ЦСКА назвал слабое место «Спартака» перед дерби в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android