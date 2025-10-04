Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Расписание матчей 13-го тура Первой лиги — 2025/2026
Сегодня, 4 октября, матчем «Уфа» — «Волга» Ульяновск стартует 13-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием 13-го тура Первой лиги.

Расписание матчей 13-го тура Первой лиги (время — московское):

4 октября, суббота:

12:00. «Уфа» — «Спартак» Кострома;
17:00. «Факел» — «Волга» Ульяновск;
17:00. «Чайка» — «Родина».

5 октября, воскресенье:

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Шинник»;
13:00. «Сокол» — «Арсенал» Тула;
16:00. «Торпедо» — «Черноморец»;
18:00. «Нефтехимик» — «Ротор».

6 октября, понедельник:

17:00. «Челябинск» — «Енисей»;
19:30. «КАМАЗ» — «Урал»;

После 12 туров турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 27 очками, вторым идёт екатеринбургский «Урал» (24), третьим — воронежский «Факел» (24), четвёртым — «Челябинск» (22), пятым — волгоградский «Ротор» (21).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
