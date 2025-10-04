«Динамо» — «Локомотив»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Локомотив: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Последние пять матчей «Динамо» и «Локомотива» друг с другом:

РПЛ, 21-й тур, 15 марта 2025 года, «Локомотив» — «Динамо» — 2:1;
Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, 28 ноября 2024 года, «Локомотив» — «Динамо» — 0:1 (3:4 пен.);
Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, 5 ноября 2024 года, «Динамо» — «Локомотив» — 1:2;
РПЛ, 2-й тур, 27 июля 2024 года, «Динамо» — «Локомотив» — 3:1;
РПЛ, 19-й тур, 3 марта 2024 года, «Динамо» — «Локомотив» — 2:1;

С историей личных встреч «Динамо» и «Локомотива» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
