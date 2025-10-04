«Рубин» — «Крылья Советов»: во сколько начало игры 11-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Скидки
Футбол

Рубин — Крылья Советов: во сколько начало матча 11-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер»

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 10 туров чемпионата России «Рубин» набрал 15 очков и занимают девятое место. Команда Магомеда Адиева заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова в гостях уступила «Локомотиву» (0:1), «Крылья Советов» дома проиграли московскому «Динамо» (2:3).

