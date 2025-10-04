Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча 11-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».

После 10 туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 20 очков и занимает третье место. «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова заработал 15 очков и располагается на восьмой строчке. У грозненской команды серия из семи матчей без поражений в чемпионате.

В минувшем туре «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), «Ахмат» дома разгромил тольяттинский «Акрон» (3:0).