Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Ахмат: во сколько начало матча 11-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча 11-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 10 туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 20 очков и занимает третье место. «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова заработал 15 очков и располагается на восьмой строчке. У грозненской команды серия из семи матчей без поражений в чемпионате.

В минувшем туре «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), «Ахмат» дома разгромил тольяттинский «Акрон» (3:0).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Ядерный день в РПЛ! «Зенит» против Дзюбы, матч «Краснодара» и «Динамо» — «Локо». LIVE
Live
Ядерный день в РПЛ! «Зенит» против Дзюбы, матч «Краснодара» и «Динамо» — «Локо». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android